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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı daha tutuklandı

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:50 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:50
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        Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 5 zanlı daha tutuklandı
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        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 5'i daha tutuklandı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'sinin daha işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, 3 Aralık'ta Samsun, Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılardan 4'ü ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılmış, adliyeye sevk edilenlerden 4'ü tutuklanmış, 2'si adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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