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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 21:16 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:18
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        Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı
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        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.

        Araçta yapılan aramada, 66 gram esrar ile 3 gram kokain ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan V.T. (44), M.H. (52), Y.Y. (48), S.D. (37) ile İ.K. (46) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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