Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Bafra Ovası'nda beyaz lahanada 135 bin ton rekolte bekleniyor

        Bafra Ovası'nda bu yıl beyaz lahanada 135 bin ton rekolte tahmin ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 11:35 Güncelleme: 15.12.2024 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bafra Ovası'nda beyaz lahanada 135 bin ton rekolte bekleniyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bafra Ovası'nda bu yıl beyaz lahanada 135 bin ton rekolte tahmin ediliyor.

        Türkiye'nin verimli ovaları arasında yer alan, Kızılırmak Nehri'nin suladığı Bafra Ovası'nda ağustos ayında 25 bin dekar alana beyaz lahana ekimi yapıldı.

        Bafra Ziraat Odası Başkanı Osman Tosuner, AA muhabirine, bu sezon Bafra Ovası'nda beyaz lahanada 135 bin ton rekolte beklediklerini söyledi.

        Bafra Ovası'nın beyaz lahanada önemli üretim alanlarından biri olduğuna işaret eden Tosuner, "Hibrit ve beyaz lahananın Türkiye'de en kaliteli ve en lezzetlisi Bafra Ovası'nda yetişiyor. Beyaz lahana olarak 2024 yılı Haziran ve Temmuz aylarında, net resmi rakamlara göre, 25 ile 26 bin dekar ekili alan var. Ağustos ve eylül ayında yaşanan sel felaketinde büyük kayıp var. Ovada yaklaşık 7 bin dekar alan gibi bir düşüş var." dedi.

        Üreticinin beyaz lahanayı kilosu 15 liradan satışa sunduğunu söyleyen Tosuner, "Pazarda 25 lira ile 30 liradan satışlar devam ediyor. Pazara yakın olan bir yerde bu fiyatlara satılıyorsa, büyük şehirlerde bu rakamlar 35, 40 ve 50 lirayı buluyor. Burada tüketici mağdur oluyor. Seller yaşanmasaydı fiyatlar bu kadar yükselmezdi." diye konuştu.

        Tosuner, ovada üretilen beyaz lahananın yüzde 70'inin iç piyasaya sunulduğunu, yüzde 30'unun da Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edildiğini aktardı.

        Balıklar Mahallesi'nde beyaz lahana üreticisi Engin Demir de "Elli dönüm arazim var. Ağustos ayında ekimi yaptığımız beyaz lahananın hasadına aralık ayında devam ediyoruz. Havaların yağışlı gitmesiyle bu sene mahsulümüz iyi olmadı. Hasadını yaptığımız ürünümüz sebze haline gidiyor. Yaklaşık 18 lira ile 20 liradan satıyoruz. Satışlar iyi gidiyor ama bu yıl mahsul yok, diğer yıllara göre zayıf." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        İsrail, Suriye'nin güneyinde 3 köyü daha işgal etti
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı yarın
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        Ankaralı Turgut hayatını kaybetti
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        F.Bahçe evinde moral peşinde!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu İsmail Bezirci!
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Hizbullah'tan Suriye açıklaması
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Esad'ın Suriye'deki son saatlerinde neler yaşandı?
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Polisi yanıltmak istedi, izmarit raporuyla itiraf etti!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Marmara ve Ege'de kuvvetli yağış rüzgarla birlikte geliyor!
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Yılbaşında gidebileceğiniz vizesiz ülkeler
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Grip vakalarında artış! Dörtlü virüs riski daha çok artırıyor
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Mango'nun kurucusu hayatını kaybetti
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        Yetenek yarışmasında mayo giydirdiler
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        HTŞ liderinden önemli açıklamalar
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        'O sahnede Kemal Sunal sitem etti'
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Kardeşini tabancayla öldürüp annesini poşetle boğdu
        Omuz atma kavgası!
        Omuz atma kavgası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        F.Bahçe için sürpriz transfer iddiası!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        Muslera'nın yerine gelecek!
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Samsun'daki Suriyelilerden bazıları dönmek için okulların kapanmasını bekli...
        Samsun'daki Suriyelilerden bazıları dönmek için okulların kapanmasını bekli...
        Çarşamba'da araçlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu
        Çarşamba'da araçlarda ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu bulundu
        Havza'da "Kırmızı Başlıklı Kız" oyunu çocuklarla buluştu
        Havza'da "Kırmızı Başlıklı Kız" oyunu çocuklarla buluştu
        OMÜ'de Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı
        OMÜ'de Kazakistan'ın Bağımsızlık Günü kutlandı
        Ladik Belediyesine ait pazaryerinin etrafı kapatıldı
        Ladik Belediyesine ait pazaryerinin etrafı kapatıldı
        Terme'de Gebe Okulu, anne adaylarına destek sunuyor
        Terme'de Gebe Okulu, anne adaylarına destek sunuyor