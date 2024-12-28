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        Samsun'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 13:47 Güncelleme: 28.12.2024 - 13:47
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        Samsun'da 13 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 13 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 13 yıl 15 gün hapis cezası bulunan Ş.B'yi belirlenen adresinde yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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