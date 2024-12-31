Samsun'da kaçak silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

Bu kapsamda, ilçede ekipler düzenledikleri operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca fişeği ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenliğini tehdit eden suç unsurlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

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