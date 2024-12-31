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        Samsun'da kaçak silah operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak silah operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2024 - 09:11 Güncelleme: 31.12.2024 - 09:29
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        Samsun'da kaçak silah operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde kaçak silah operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, halkın güvenliğini tehdit eden suç unsurlarıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

        Bu kapsamda, ilçede ekipler düzenledikleri operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 10 tabanca fişeği ve gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.

        Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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