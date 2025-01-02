Samsun'da okul binasında çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Canik ilçesinde 3 katlı okul binasının zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Canik ilçesinde 3 katlı okul binasının zemin katında çıkan yangın söndürüldü.
Toptepe İlkokulu binasının zemin katında, elektrik panosundan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.
Öğretmenlerin yardımıyla öğrenciler binadan tahliye edildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle küçük çaplı yangın söndürüldü.
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