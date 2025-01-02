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        Samsun'da okul binasında çıkan yangın söndürüldü

        Samsun'un Canik ilçesinde 3 katlı okul binasının zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2025 - 10:14 Güncelleme: 02.01.2025 - 10:14
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        Samsun'da okul binasında çıkan yangın söndürüldü
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        Samsun'un Canik ilçesinde 3 katlı okul binasının zemin katında çıkan yangın söndürüldü.

        Toptepe İlkokulu binasının zemin katında, elektrik panosundan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.

        Öğretmenlerin yardımıyla öğrenciler binadan tahliye edildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle küçük çaplı yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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