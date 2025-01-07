Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor, bu maçının hazırlıklarına devam etti.
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor, bu maçının hazırlıklarına devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda yönsüz oyun ve 3 takımlı dar alanda çift kale maç çalışmaları yaptı.
Samsun ekibi, Bellona Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarınki idmanla sürdürecek.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.