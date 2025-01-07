Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor, bu maçının hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda yönsüz oyun ve 3 takımlı dar alanda çift kale maç çalışmaları yaptı.