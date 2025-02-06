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        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.02.2025 - 20:45 Güncelleme: 06.02.2025 - 21:02
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        Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 çocuk yaralandı.

        H.K. (47) yönetimindeki 55 YA 099 plakalı hafif ticari araç, Samsun-Sinop kara yolu Kolay Kavşağı'nda, S.A'nın (39) kullandığı 55 YC 685 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada 55 YA 099 plakalı araçta bulunan Z.K. (6), Z.K. (10) ve Y.K. (13) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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