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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2025 - 12:06 Güncelleme: 15.02.2025 - 12:34
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        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı
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        Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve satışını yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 1536 sentetik hap, 40 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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