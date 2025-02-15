Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı

Ekipler, İlkadım ve Atakum ilçelerinde belirlenen adreslerde yaptıkları aramada 1536 sentetik hap, 40 gram sentetik uyuşturucu, 28 gram esrar, hassas terazi ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

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