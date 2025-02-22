Bafra Belediye Başkanı Kılıç'tan karla mücadele çalışmaları ile ilgili açıklama

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, karla mücadele eden ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Kılıç, AA muhabirine, Büyükşehir Belediyesi ve Bafra Belediyesi ekiplerinin karla mücadele için 24 saat esasına göre çalışma yürüttüğünü söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin 16 araç ve 32 personel, Bafra Belediyesinin de 17 araç ve 45 personelle çalışma yaptığını anlatan Kılıç, "Bafra'da 8 yıldır bu kadar yoğun bir kar yağışı görülmemişti. Şehir merkezimiz beyaza büründü, köylerimizde de yoğun kar yağışı devam ediyor. Ekiplerimiz kepçeler, greyderler ve traktörlerle sürekli yolları açık tutuyor. Şehir merkezinde de yağış devam ediyor, yer yer buzlanmalar meydana geliyor." dedi.

Kılıç, gece ve sabahın erken saatlerinde buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarının da aralıksız devam edeceğini vurgulayarak, "Kaldırımlarda da Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz koordineli olarak gün boyu çalışıyor." ifadesini kullandı.