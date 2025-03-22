Samsun'da mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki mobilya atölyesinde çıkan yangın söndürüldü.
İlkadım Sanayi Sitesi'nde 3 katlı mobilya atölyesinden dumanların yükseldiğini fark eden Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumu Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bildirdi.
Mobilya atölyesinin zemin katındaki yangın, bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın nedeniyle atölyede hasar meydana geldi.
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