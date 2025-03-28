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        Samsun'da Kızılay camiye gelen çocukların ayakkabılarının üzerine hediye bıraktı

        Samsun'un Havza ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri, camiye gelen çocukları bayram öncesi sevindirmek için ayakkabılarının üzerine hediye bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:27 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:46
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        Samsun'da Kızılay camiye gelen çocukların ayakkabılarının üzerine hediye bıraktı
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        Samsun'un Havza ilçesinde Genç Kızılay gönüllüleri, camiye gelen çocukları bayram öncesi sevindirmek için ayakkabılarının üzerine hediye bıraktı.

        Genç Kızılay gönüllüleri, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde sürpriz hazırlayarak çocukları sevindirdi.

        Bu kapsamda Kevser Camisi'ne teravih namazına gelen çocukların ayakkabılarının üzerine küçük gıda paketlerinden oluşan hediyeler bırakıldı.

        Genç Kızılay Havza Başkanı İrem Uyaroğlu, bayram öncesi çocukları sevindirmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

        Amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu vurgulayan Uyaroğlu, "Çocuklarımızın hafızalarında bayramın güzelliklerine dair anı kalsın istedik. Hazırladığımız hediyeler onların yüzlerinde gülümsemeye neden olurken, kardeşlerimizin kalbinde de Kızılay adına iz bırakan kocaman sevinç oldu." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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