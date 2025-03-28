Samsun'da Kızılay camiye gelen çocukların ayakkabılarının üzerine hediye bıraktı

Amaçlarının çocukları mutlu etmek olduğunu vurgulayan Uyaroğlu, "Çocuklarımızın hafızalarında bayramın güzelliklerine dair anı kalsın istedik. Hazırladığımız hediyeler onların yüzlerinde gülümsemeye neden olurken, kardeşlerimizin kalbinde de Kızılay adına iz bırakan kocaman sevinç oldu." dedi.

Genç Kızılay Havza Başkanı İrem Uyaroğlu, bayram öncesi çocukları sevindirmek adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

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