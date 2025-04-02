Samsun'da su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde su kanalına devrilen traktörün sürücüsü yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Acıklı mevkisinde, Y.Y. (60) idaresindeki traktör, su kanalına devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı.
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