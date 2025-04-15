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        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor

        19 Mayıs ilçesinde tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 09:59 Güncelleme: 15.04.2025 - 10:10
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        19 Mayıs ilçesinde kahverengi kokarcayla mücadele çalışmaları sürüyor
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        19 Mayıs ilçesinde tarım ürünlerine ciddi zararlar veren kahverengi kokarca ile mücadele çalışmaları devam ediyor.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2025 yılı ilkbaharında "Kahverengi Kokarca Acil Eylem Planı" çerçevesinde popülasyonu kontrol altına almak ve ürün kaybını önlemek amacıyla 1 Nisan-31 Mayıs 2025 tarihleri arasında "cezbet-yok et" yöntemiyle ruhsatlı feromon tuzakları kullanılarak alan genelinde tuzak bitki noktaları belirlenecek.

        Tuzaklar yerleşim yerlerine uzak ve meyvesiz ağaçlara asılacak. Bu noktalarda toplanmaya başlayan kahverengi kokarca popülasyonu takip edilerek, tuzak ağaçlarda belirli aralıklarla ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapılacak.

        Zehirlenme ve benzeri herhangi bir olumsuz durumla karşılaşmamak için bu alanlarla temastan kaçınılması için vatandaşlar bilgilendirilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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