Salıpazarı Belediye Başkanı Başkan Karaca, spor etkinliklerine katılan gençlerle buluştu
Salıpazarı Belediyesi Belediye Başkanı Refaettin Karaca, spor etkinliklerine katılan gençlerle bir araya geldi.
Salıpazarı Belediyesi Belediye Başkanı Refaettin Karaca, spor etkinliklerine katılan gençlerle bir araya geldi.
Karaca, belediyenin açtığı futbol, atletizm ve voleybol kurslarına katılan gençlerle buluştu.
Gençlerle sohbet eden Karaca, "Gençlerimiz bizim geleceğimiz. Onları sporla buluşturmak, hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlamak için elimizden geleni yapıyoruz. Bu yıl futbol, atletizm, voleybol ve POMEM hazırlık kurslarımıza ciddi bir katılım oldu. Bu da gösteriyor ki gençlerimiz doğru alanlarda kendini geliştirmek istiyor. Biz de belediye olarak bu isteklerine karşılık vermek ve onların yanında olmak için bu tür projelere devam edeceğiz." dedi.
Sporcular ise Başkan Karaca'ya teşekkür etti.
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