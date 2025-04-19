Bafra'da Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda sona yaklaşıldı

Bafra Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle hayata geçirilen Çocuk Trafik Eğitim Parkı projesinde çalışmaların sonuna gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamada, geleceğin bilinçli yaya ve sürücülerini yetiştirmeyi hedefleyen parkta, yol ve kaldırım düzenlemeleri, peyzaj çalışmaları, otomatik sulama sistemi ve çimlendirme tamamlandı.

Elektrik direkleri dikilip aydınlatma ve trafik ışıkları montajı yapıldı. Yön levhaları, bisiklet yolları ve yol çizgi boyama çalışmaları ile pedallı trafik araçları temin edildi. Bina dış ve iç cephe boyaması tamamlanırken, iç mekan düzenleme çalışmaları sürüyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, projenin kısa sürede hizmete sunulacağını belirterek, "Parkta okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik teorik ve uygulamalı trafik eğitimleri verileceğini bu sayede çocukların küçük yaşta trafik kurallarını öğreneceklerini ve geleceğin sorumluluk sahibi bireyleri olarak yetişeceklerini" diye konuştu.

Ayrıca Başkan Hamit Kılıç,"Fatih Mahallesi'nde yer alan çok fonksiyonlu parkta, 130 metre bisiklet yolu, 440 metre araç yolu, yeşil amfi, trafik labirenti, üst geçit, tünel, trafik levhaları, sinyalizasyon sistemi, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları, akülü araç ve bisiklet otoparkı ile 20 araçlık otopark bulunuyor. Parkta verilecek teorik eğitimlerde trafik tanımı, kurallar, yaya geçitleri, güvenli geçiş, araç içi davranışlar ve emniyet kemeri önemi gibi konular işlenecek, uygulamalı eğitimlerle ise öğrenilenlerin pekiştirilmesi sağlanacak. Bu durumla birlikte, çocuklarımızın hayata hazırlayacağını ve güvenli geleceği inşa edeceklerini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.