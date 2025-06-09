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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 05:02 Güncelleme: 09.06.2025 - 05:06
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        Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Samsun'un Atakum ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

        Atatürk Bulvarı'nda sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 55 NT 002 ile 06 EV 2780 plakalı otomobiller çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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