Samsun'da engelli öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
Samsun'da 12 yaşındaki engelli kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen okul görevlisi tutuklandı.
Samsun'da 12 yaşındaki engelli kız öğrenciye cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen okul görevlisi tutuklandı.
Engelli öğrencinin ailesi, çocuklarına gittiği okuldaki temizlik görevlisinin cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.
Ailenin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında okulun temizlik görevlisi A.A. (52) jandarma tarafından gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan 12 yaşındaki çocuk devlet korumasına alındı.
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