Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yangın tatbikatı yapıldı

        Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline yönelik yangın eğitimi ve tatbikat düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 17:02 Güncelleme: 19.06.2025 - 17:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yangın tatbikatı yapıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline yönelik yangın eğitimi ve tatbikat düzenlendi.

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programında olası yangınlara karşı alınması gereken önlemler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

        İtfaiye ekip amiri Adem Yılmaz ve itfaiye eri Necip Efe Ateş tarafından verilen eğitimde, yangın esnasında doğru müdahale teknikleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve tahliye yöntemleri aktarıldı.

        Eğitimin ardından merkezin bahçesinde uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.

        Tatbikatta yakıt, ahşap ve plastik gibi yanıcı maddelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği önce itfaiye ekipleri tarafından gösterildi, ardından merkez personeli yangın söndürme cihazlarıyla yanan cisimlere müdahale etti.

        Tatbikatın ikinci aşamasında ise senaryo gereği binada yangın çıkması canlandırıldı.

        Sirenlerin çalmasıyla hastane personeli binayı hızlı şekilde boşaltıp belirlenen toplanma alanında bir araya geldi. İtfaiye ekipleri, senaryoya göre içeride mahsur kalan ve yaralanan kişilere yönelik kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        Arazi taşıtlarından 14 milyar TL ÖTV
        TCMB faizi sabit bıraktı
        TCMB faizi sabit bıraktı
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        19 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Türk-İş'ten eylem planı
        Türk-İş'ten eylem planı
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        Dünyada 9 nükleer güç: Hangi ülkenin silahı daha caydırıcı?
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail'in hedef aldığı Tahran devlet televizyonu görüntülendi
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        İsrail-İran hattında yaşanan son gelişmeler neler?
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Akaryakıta çifte zam geldi
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        Macron'dan İsrail'e çağrı
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        İran'ın gözünden: İsrail İran'a neden saldırdı?
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Çin ve Rusya'dan İsrail'e kınama
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        Genç kadın evinin önünde öldürüldü!
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        "Niye bu imzalar hala kulübe getirilmedi?"
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        Kepçeye takıldı, incelemeye alındı
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        "Erkeklere de ihtiyaç var"
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        Olympos'ta heyecanlandıran sürpriz
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        "Eşi olsam çıldırmıştım"
        Transferde Wissa yarışı!
        Transferde Wissa yarışı!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!
        Yusuf Akçiçek'ten rekor artış!

        Benzer Haberler

        Samsun'da ormana girişler yasaklandı
        Samsun'da ormana girişler yasaklandı
        Samsun'da orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli kararlar alındı
        Samsun'da orman yangınlarının önüne geçmek için çeşitli kararlar alındı
        OMÜ'den mezun olan öğrencilerin heykel, resim ve grafik tasarımları sergisi...
        OMÜ'den mezun olan öğrencilerin heykel, resim ve grafik tasarımları sergisi...
        Salıpazarı'nda sahipli kedi ve köpekler kimliklendiriliyor
        Salıpazarı'nda sahipli kedi ve köpekler kimliklendiriliyor
        Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Samsun'da 4 aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Rip akıntısı olimpik yüzücüler için bile tehlike oluşturmakta
        Rip akıntısı olimpik yüzücüler için bile tehlike oluşturmakta