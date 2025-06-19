Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde yangın tatbikatı yapıldı

Vezirköprü Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personeline yönelik yangın eğitimi ve tatbikat düzenlendi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Vezirköprü İtfaiye Amirliği iş birliğiyle gerçekleştirilen eğitim programında olası yangınlara karşı alınması gereken önlemler teorik ve uygulamalı olarak anlatıldı.

İtfaiye ekip amiri Adem Yılmaz ve itfaiye eri Necip Efe Ateş tarafından verilen eğitimde, yangın esnasında doğru müdahale teknikleri, yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve tahliye yöntemleri aktarıldı.

Eğitimin ardından merkezin bahçesinde uygulamalı yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikatta yakıt, ahşap ve plastik gibi yanıcı maddelere nasıl müdahale edilmesi gerektiği önce itfaiye ekipleri tarafından gösterildi, ardından merkez personeli yangın söndürme cihazlarıyla yanan cisimlere müdahale etti.

Tatbikatın ikinci aşamasında ise senaryo gereği binada yangın çıkması canlandırıldı.

Sirenlerin çalmasıyla hastane personeli binayı hızlı şekilde boşaltıp belirlenen toplanma alanında bir araya geldi. İtfaiye ekipleri, senaryoya göre içeride mahsur kalan ve yaralanan kişilere yönelik kurtarma operasyonu gerçekleştirdi.