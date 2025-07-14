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        Samsun Valisi Tavlı, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi

        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 22:17 Güncelleme: 14.07.2025 - 22:32
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        Samsun Valisi Tavlı, şehit yakınları ve gazilerle bir araya geldi
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        Samsun Valisi Orhan Tavlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi.

        Vali Tavlı, Mavi Işıklar Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen programda yaptığı konuşmada, hain FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında demokrasi şehitlerine rahmet diledi.

        Milli iradeye sahip çıkan Türk milletinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlayan Tavlı, şöyle konuştu:

        "Aziz milletimizin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferi olan 15 Temmuz'da hain darbe girişimi ve işgal teşebbüsü, aziz milletimizin gayretleriyle engellenmiştir. Hain FETÖ terör örgütü tarafından yapılan bu darbe girişimine direnmek üzere Cumhurbaşkanımızın millet iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadığını belirten tarihi çağrısıyla tek yürek olan aziz milletimiz, meydanlara koşarak milli iradeye ve demokrasimize sahip çıkmış, hain darbe girişimini bir demokrasi zaferine dönüştürerek birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunun bu topraklarda sonsuza kadar var olacağını tüm dünyaya bir kez daha ilan etmiştir.

        Tıpkı Çanakkale'de ve İstiklal Harbi'mizde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de aziz Türk milletinin istiklalini yine milletin azim ve kararlılığı kurtarmıştır. Tüm zorluklara rağmen kazandığımız Milli Mücadele'de olduğu gibi aziz milletimiz bir kez daha destan yazmıştır."

        - "Vatanımıza canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz"

        Samsunlu 15 Temmuz şehitleri Sevgi Yeşilyurt, Ferdi Yurduseven ve Muhammet Ali Aksu'nun da diğer şehitler gibi Türk milleti tarafından unutulmayacaklarını dile getiren Tavlı, şunları kaydetti:

        "Bu topraklar üzerinde ay yıldızlı al bayrağımız gururla dalgalanıyorsa, ezanlarımız her gün beş vakit gökyüzüne yükseliyorsa, kendi ülkemizde özgürce ve onurlu şekilde yaşayabiliyorsak, bunun arkasında aziz şehitlerimizin fedakarlığı ve kahraman gazilerimizin cesareti vardır. Aziz şehitlerimizin yüzü suyu hürmetine millet olarak bin yıldır bu topraklarda varlığımızı idame ettirebiliyoruz. Allah'ın izniyle karşımıza kim çıkarsa çıksın millet olarak ezeli ve ebedi vatanımızda başımız dik, alnımız ak şekilde yaşamayı sürdüreceğiz.

        Aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden aldığımız ilham, cesaret ve kararlılıkla vatanımıza gerektiğinde canımız pahasına sahip çıkmaya devam edeceğiz inşallah. Ne yaparsak yapalım aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakarlığını, sizlerin hakkınızı hiçbirimiz ödeyemeyiz ancak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aziz şehitlerimizin emanetlerini ve uğruna fedayı can eyledikleri değerleri baş tacı etmeyi samimiyetle sürdüreceğimizi huzurlarınızda özellikle ifade etmek istiyorum."

        Programa, şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü de katıldı.

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