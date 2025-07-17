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        Samsun'da açan kum zambakları Karadeniz sahilini beyaza bürüdü

        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, güzel görüntü oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2025 - 09:50 Güncelleme: 17.07.2025 - 09:58
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        Samsun'da açan kum zambakları Karadeniz sahilini beyaza bürüdü
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        Samsun'un Alaçam ilçesindeki Geyikkoşan sahilinde açan kum zambakları, güzel görüntü oluşturdu.

        Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince dünyada nadir rastlandığından koruma altına alınan kum zambakları (pancratium maritimum), Alaçam ve Tekkeköy sahillerinde belli noktalarda temmuz, ağustos ve ekimde doğal şekilde yetişiyor.

        Geyikkoşan sahilini de beyaza bürüyen kum zambaklarını sökenlere Çevre Kanunu kapsamında para cezası veriliyor.

        Samsun Büyükşehir Belediyesince 2021'de zambakların yetiştiği alanlarda ateş yakılmaması, buraya araçla veya evcil hayvanlarla girilmemesi yönünde uyarı tabelalarının konularak vatandaşların bilinçlendirilmesi sayesinde bitkinin doğal alanlarında çoğalması sağlandı.

        Alaçam'da yaşayan Miraç Kar, AA muhabirine, Geyikkoşan sahilinde açan kum zambaklarının dikkatini çektiğini söyleyerek, "Yetkililerle iletişime geçerek bu çiçeklerle ilgili bilgi edindim. Kum zambaklarının koparılmasının cezasının olduğunu, koruma altına alındıklarını öğrendim. Bu tür doğal güzelliklerin korunması son derece önemli." dedi.

        Ali Ağaçdiken ise yaşadığı Bursa'dan zaman zaman memleketi Alaçam'a geldiğini anlatarak, "Bu yerler çok güzel. Özellikle kum zambaklarının belediyenin koruması altına alındığını gördüm. İlaç yapımında kullanıldığını öğrendim." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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