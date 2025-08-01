Havza Belediyesinden Kur'an kursu öğrencilerine ikram

Havza Belediyesi tarafından ilçe merkezinde devam eden Kur'an kurslarındaki çocuklara ikramda bulunuldu.

Belediye Başkanı Murat İkiz ve Havza Müftüsü Cemil Alıcı, Sünnetçi Camisi, Havza Diyanet Gençlik Merkezi ve Orta Cami'de devam eden yaz Kur'an kurslarını ziyaret etti.

İkiz, Alıcı ve din görevlilerinden kurslar ile yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı.

Çocuklar ile sohbet eden İkiz, dini eğitimin önemine değinerek, "Bizler de belediye olarak çocuklarımıza ikramda bulunmak, desteklerimizi göstermek adına kurslarımızı ziyaret etmekteyiz." dedi.

Alıcı ise kursların 15 Ağustos'ta sona ereceğini belirterek, "Çocuklarımız adına Havza Belediye Başkanımız Murat İkiz ve çalışanlarımıza teşekkür ederim." diye konuştu.