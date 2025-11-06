Samsun'da Aile Akademisi Programı ile aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor

Ayrıntılı bilgi aynı internet sitesinden ya da 0362 432 8188 numaralı telefondan alınabilecek.

Akademisyenler ve alanında uzmanların vereceği eğitimde ebeveynlik sorumlulukları, aile içi iletişim, çocuk gelişimi, anne sağlığı ve dijital dönüşümün aile üzerindeki etkileri ele alınacak.

Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Her şey ailede başlar" anlayışıyla başlatılan programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü destek veriyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.