Samsun'da Aile Akademisi Programı ile aile içi ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor
Samsun Büyükşehir Belediyesi, "Aile Akademisi Programı" ile aile içi ilişkileri güçlendirmeyi hedefliyor.
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde "Her şey ailede başlar" anlayışıyla başlatılan programa Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Müftülüğü destek veriyor.
Bu kapsamda verilecek eğitimler, 18 Kasım-26 Aralık tarihlerinde Hazinedar Süleymanpaşa Kültür Evi'nde gerçekleştirilecek.
Akademisyenler ve alanında uzmanların vereceği eğitimde ebeveynlik sorumlulukları, aile içi iletişim, çocuk gelişimi, anne sağlığı ve dijital dönüşümün aile üzerindeki etkileri ele alınacak.
Aile Akademisi Programı'na güz dönemi başvuruları, "başvuru.samsun.bel.tr" adresinden yapılabilecek.
Ayrıntılı bilgi aynı internet sitesinden ya da 0362 432 8188 numaralı telefondan alınabilecek.
