Çarşamba'da Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.
Çarşamba Belediye Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na Çarşamba Bedensel Engelliler Derneği (ÇABED) ile ilçede faaliyet gösteren özel eğitim kurumlarının çelenklerinin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Program özel eğitim kurumu öğrencisi Burak Gümüşsu'nun günün anlamına ilişkin şiir okumasının ardından sona erdi.
Programa, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu, AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Ersin Sandıkcı, kamu kurum müdürleri, STK temsilcileri, ÇABED Başkanı Mustafa Uçar ve üyeleri, özel eğitim kurumu idareci ve öğrencileri ile vatandaşlar katıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.