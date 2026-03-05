Vezirköprü Belediye Başkanı Gül mahalle iftarlarında vatandaşlarla buluşuyor

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen mahalle iftarlarında hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşan Gül, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinliyor.



Gül, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel bir zaman olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, onların gönlüne dokunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu güzel atmosferi mahalle mahalle yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Vezirköprü Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar programları devam edecek.







