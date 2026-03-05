Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Vezirköprü Belediye Başkanı Gül mahalle iftarlarında vatandaşlarla buluşuyor

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Vezirköprü Belediye Başkanı Gül mahalle iftarlarında vatandaşlarla buluşuyor

        Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, ramazan ayı dolayısıyla ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen iftar programlarında vatandaşlarla bir araya geliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca gerçekleştirilen mahalle iftarlarında hemşehrileriyle aynı sofrayı paylaşan Gül, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve önerilerini dinliyor.

        Gül, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel bir zaman olduğunu belirterek, "Hemşehrilerimizle aynı sofrada buluşmak, onların gönlüne dokunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu güzel atmosferi mahalle mahalle yaşamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

        Vezirköprü Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca ilçenin farklı mahallelerinde iftar programları devam edecek.



        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        MSB'den İran füzesiyle ilgili açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        ABD savaş gazisi, Kongre'de ABD'nin İran'a saldırısını protesto etti
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran Ordusu: Türkiye topraklarına füze atmadık
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        İran'dan rejim muhalifi silahlı gruplara uyarı
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        ABD'nin çoğunluğu savaşı istemiyor
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        İspanya'dan ABD'ye yalanlama
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        "Eşime neden baktın" diyen kişiyi öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        İspanya'dan flaş Arda Turan iddiası!
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Zaniolo G.Saray'a dönecek mi?
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        Bursalı Dacia'nın adı belli oldu
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        İstanbul'un kalbinde yüzyıllık saygı!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Böyle sevgili olmaz olsun! Nagihan barışmadı öldürüldü!
        Annesinin boyunu geçti
        Annesinin boyunu geçti
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        Kadın öğretmenlere tehdit iddiası! Tutuklandı!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        13 yaşındaki Alperen'i öldüren yumruk!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Evden çıkmayı reddeden kiracısını öldürdü!
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Futbol yorumculuğuna soyunuyor
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Kanlı kavga! Kocasını karnından bıçakladı!
        Ruh sağlığı sorununu anlattı
        Ruh sağlığı sorununu anlattı

        Benzer Haberler

        Samsun'da Kızılırmak Deltası'na baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı
        Samsun'da Kızılırmak Deltası'na baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı
        Atakum'da kırsaldan merkeze 150 kadın sinema ile buluştu
        Atakum'da kırsaldan merkeze 150 kadın sinema ile buluştu
        Bafra'da otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı
        Bafra'da otomobil minibüse çarptı: 1 yaralı
        Alman seyyahın arşivinden çıkan fotoğraf Samsun İstiklal Müzesi'nde sergile...
        Alman seyyahın arşivinden çıkan fotoğraf Samsun İstiklal Müzesi'nde sergile...
        Bafra MTAL'ın projesi destek almaya hak kazandı
        Bafra MTAL'ın projesi destek almaya hak kazandı
        Samsun'da zehir tacirlerine ağır darbe: 421 bin hap ele geçirildi
        Samsun'da zehir tacirlerine ağır darbe: 421 bin hap ele geçirildi