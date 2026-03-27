Salıpazarı ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde Nevruz Bayramı düzenlenen etkinliklerle kutlandı.



Tahnal İlkokulu ve Ortaokulu tarafından organize edilen kutlama programına Kaymakam Ahmet Faruk Beyazıt, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Osman Kula, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kerim Toraman, MHP İlçe Başkanı Hakan Düzenli ile vatandaşlar katıldı.



Programda, nevruz geleneğini yansıtan demir dövme, ateş üzerinden atlama ve yumurta kırma gibi etkinlikler yapıldı, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi.



Kaymakam Beyazıt, nevruzun birlik ve beraberliğin simgesi olduğunu belirterek, "Doğanın yeniden canlandığı, baharın müjdecisi ve milletimizin birlik ve dayanışmasının sembolü olan Nevruz Bayramı kutlu olsun." ifadesini kullandı.

