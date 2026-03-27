Samsun'da husumetlisini silahla yaralayan şüpheli yakalandı

Samsun'un Bafra ilçesinde silahla bir kişiyi yaralayan şüpheli gözaltına alındı.



Hacınabi Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda aralarında husumet bulunan Y.S. (29) ve G.C. (20) arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.



Bu sırada G.C, yanında bulunan tabancayla Y.S'ye ateş etti.



Yakın olan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah sesi duymaları üzerine bölgeye giderek G.C'yi suç aletiyle gözaltına aldı.



Yaralanan ve sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırılan Y.S, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.



Gözaltındaki G.C, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye götürüldü.







