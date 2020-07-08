Saldırdığı iki doktoru darbeden şüpheli yakalandı (2)

TUTUKLANDI
Samsun'da kayıtlı olmadığı Aile Sağlığı Merkezi'nde muayene talebi geri çevrildiği gerekçesiyle iki doktoru darbeden Umut Y. (28), polisteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Umut Y., tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Samsun Tayfur KARA
2020-07-08 18:33:04
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