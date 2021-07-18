Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Samsun'da hafif ticari aracın çarptığı yaya ağır yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Fuar Caddesi Yabancılar Pazarı girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Ömer T,. idaresindeki 55 AOL 27 plakalı hafif ticari araç yaya olarak yolu karşıya geçmek isteyen Mehmet Çakan'a (49) çarptı. Kazada ağır yaralanan Mehmet Çakan 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.