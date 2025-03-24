Samsun Tramvay Durakları: Samsun Tramvay Hattı, Güzergâhı, Durak İsimleri ve Sefer Saatleri

Samsun Tramvay Hattı Güzergâhı ve Durakları

Samsun Hafif Raylı Sistem (SAMRAY), 2010 yılında faaliyete geçmiştir. Bugün, 35 kilometre uzunluğunda bir hattı kapsayan SAMRAY, toplamda 43 istasyona hizmet vermektedir. Hattın ilk kısmı, Samsun Üniversitesi ile Gar İstasyonu arasında yer alırken, bu güzergâh, zamanla daha da genişletilmiştir. Şehir içindeki ulaşım hatları arasında tramvay hattı, en hızlı ve konforlu ulaşım yollarından biri olarak öne çıkmaktadır. Tramvay, sadece yerel halk için değil, aynı zamanda ziyaretçiler için de büyük bir ulaşım kolaylığı sağlamaktadır.

Duraklar ve İsimleri

İstanbul’daki metrobüs sistemi gibi, Samsun tramvay hattı da çeşitli ilçelere ve bölgelere ulaşım sağlamaktadır. Bu nedenle şehirdeki birçok önemli noktaya tramvayla kolayca ulaşabilirsiniz. İşte Samsun tramvay hattı duraklarının tam listesi:

Üniversite

Körfez

Pelitköy

Kurupelit

Yeni Mahalle

Atakent

Çobanlı

Ömürevleri

Türkiş

Mimar Sinan

Atakum Belediyesi

Denizevleri

Karayolları

Güzel Sanatlar

Baruthane

Fener

Gençlik Parkı

Liman

Büyük Camii

Cumhuriyet Meydanı

Gar

Kılıçdede

Samsunspor

Belediyeevleri

Mavi Işıklar

Balıkçı Barınağı

Asarağaç

Kirazlık

Örnek Sanayi

İlkadım Sanayi

19 Mayıs Sanayi

Organize Sanayi

Kerimbey

Cumhuriyet

Tekkeköy

Stadyum

Samsun Tramvay Sefer Saatleri

Samsun Tramvay Hattı sabah erken saatlerden geceye kadar sürekli olarak hizmet vermektedir. Sefer saatleri ve aralıkları, haftanın farklı günlerine ve mevsimsel koşullara göre değişiklik gösterebilir. Ancak genel olarak, tramvaylar sabah 06:00 ile akşam 23:00 saatleri arasında sefer yapmaktadır.

Güncel Sefer Saatleri Sabah Saatleri: Tramvaylar genellikle sabah saat 06:00'da çalışmaya başlar ve yoğun saatlerde 5-10 dakikalık aralıklarla seferler devam eder. Öğle Saatleri: Öğle saatlerinde, yoğunluk biraz azalır ancak sefer aralıkları yine de 10-15 dakika arasında değişir. Akşam Saatleri: Akşam saatlerinde tramvaylar sıklaşır ve 5-10 dakika aralıklarla seferler yapılır. Ancak, özellikle iş çıkışı saatlerinde yoğunluk artar. Gece Saatleri: Gece saatlerinde ise, tramvaylar seferlerini 23:00'e kadar sürdüren birkaç hat ile devam eder. Son seferler 22:30 civarlarında sonlanır. Bilet Ücretleri ve Ödeme Sistemleri Samsun Tramvay Hattı, Samkart adı verilen bir ödeme sistemi kullanmaktadır. Samkart, önceden yükleme yapılabilen, kolayca kullanılabilen bir akıllı karttır. Bu kartı tramvay istasyonlarındaki satış noktalarından temin edebilirsiniz. Samkart ile ödeme yaparak, tramvaya kolayca binebilir ve şehir içinde rahatça seyahat edebilirsiniz. Bilet Ücretleri: Tramvay bilet ücretleri tek biniş, günlük ve aylık abonman kartları olarak değişiklik göstermektedir. Günlük ve aylık kartlar, sık seyahat edenler için ekonomik bir seçenek sunmaktadır. Ayrıca, öğrenciler ve öğretmenler için özel indirimli kartlar da mevcuttur. Tek Biniş: 3 TL Öğrenci Bileti: 1,50 TL Günlük Abonman Kartı: 20 TL Aylık Abonman Kartı: 80 TL Fiyatlar, belediye kararları doğrultusunda zaman zaman değişebilir. Bu yüzden güncel ücret tarifesini kontrol etmekte fayda vardır. Dikkat Edilmesi Gerekenler Yoğun Saatlerde Seyahat: Özellikle sabah ve akşam saatlerinde tramvaylar yoğun olabilir. Eğer iş veya okul saatlerinde seyahat edecekseniz, daha erken hareket etmeniz veya alternatif ulaşım yöntemlerini değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Sefer Saatleri: Sefer saatlerinde değişiklikler olabilir, özellikle tatil günlerinde veya özel günlerde. Seyahat öncesinde Samulaş A.Ş.'nin internet sitesinden güncel saat bilgilerini kontrol etmek, olası sürprizlerle karşılaşmamak için önemlidir.