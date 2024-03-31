Samsun Belediye başkan adayları kimlerdir? Samsun Belediyesi hangi partide? Samsun Belediye başkanı kimdir? Samsun Belediyesi hangi partide? Samsun Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Samsun Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:23 facebook

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