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        Haberler Gündem Samsun Belediye başkan adayları kimlerdir? Samsun Belediyesi hangi partide? Samsun Belediye başkanı kimdir?

        Samsun Belediye başkan adayları kimlerdir? Samsun Belediyesi hangi partide? Samsun Belediye başkanı kimdir?

        Samsun Belediyesi hangi partide? Samsun Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Samsun Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Samsun Belediyesini hangi parti kazandı ve Samsun Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Samsun yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:23 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:23
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        Samsun Belediye başkan adayları kimlerdir? Samsun Belediyesi hangi partide? Samsun Belediye başkanı kimdir?
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        Samsun BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Samsun Belediye Başkanlığını 379036 alınan oy ve %47.37 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Mustafa Demir kazanmıştır.

        Samsun Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 13

        Milliyetçi Hareket Partisi 2

        İYİ Parti 1

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        Samsun BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        HALİT DOĞAN - AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı CEVAT ÖNCÜ - CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İMREN NİLAY TÜFEKCİ - İYİ Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı SEYİT AHMET KOÇAK - MEMLEKET Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı HAYDAR ÇOLAK - VATAN Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA DİRİM - BĞMSZ Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MEHMET GÖKTEPE - TKH Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ADEM GÜNEY - YENİDEN REFAH Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı BOZKURT OĞUZ SINAR - ZP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KEBİRE BİRER TÜRK - DEVA Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İBRAHİM GÜNAL - ANAP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ARLI - DSP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İSA ŞAHİN - TKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı NECATİ BAYRAM - HAKPAR Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İNCİ AYDIN - DEM Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ŞAHİN ÇETİN - MP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı TİMUÇİN ÜK - DP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı KENAN ÇİL - HÜDAPAR Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MUSTAFA YEŞİLYURT - Gelecek Partisi Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı LİSAN YOLAY - BTP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı FURKAN FIRAT - YTP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı REYCAN CANTAŞ ÇAKIR - HKP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı

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