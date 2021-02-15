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Samsung Galaxy A72 özellikleri nedir? Samsun Galaxy A72 fiyatı

Samsung'un Galaxy serisinin yeni modeli A72 için meraklı bekleyiş başladı. Henüz tanıtımı yapılmayan akıllı telefon sosyal medyada görüntüleri ve özellikleri sızdırıldı. İşte Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı

Samsung Galaxy A72 özellikleri nedir? Samsun Galaxy A72 fiyatı

Samsung Galaxy A72 özellikleri ve fiyatı merak konusu oldu. Samsung'un Galaxy serisinin son modeli A72 ile ilgili detaylar sosyal medyada sızdırıldı.

SAMSUNG GALAXY A72 ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Ön kamerayı bir ekran deliğinde taşıyan telefon, arkasında dörtlü kamera sistemini bir araya getiriyor. Bu kameralarının 64 megapiksel ana + 12 megapiksel ultra geniş açı + 8 megapiksel telefoto + 2 megapiksel makro olduğu aktarılıyor. Gücünü Snapdragon 720G işlemciden alacak telefon, 5.000 mAh gibi büyük bir pil ile geliyor. Arkası plastik, yanları ise alüminyum olan model, 6,7 inç 2400×1080 piksel AMOLED ekran üzerine kuruluyor. Roland bu ekranda daha önce söylendiği gibi 120 Hz değil 90 Hz yenileme hızı olduğunu aktarıyor ve bu biraz üzücü görünüyor. Parmak izi sensörünü ekrana entegre eden telefon, 3.5 mm kulaklık girişini bünyesinde barındırıyor.

SAMSUNG GALAXY A72 FİYATI NE KADAR?

Samsung Galaxy A72 model telefonun Avrupa başlangıç fiyatı 449 euro seviyelerinde olacağı düşünülüyor.

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