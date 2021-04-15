Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknoloji
ABONE OL

Samsung "Galaxy Unpacked" etkinliği tarihini duyurdu! Samsung "Galaxy Unpacked" etkinliğinde ne tanıtacak?

Güney Koreli tknoloji markası Samsung, teknoloji meraklılarının merakla beklediği Nisan ayı etkinliği için tarih verdi! ABD'li teknoloji markası Apple'ın Nisan ayı sanal tanıtım etkinliğini açıklamasının ardından gözler Samsung'dan gelecek tanıtım etkinliğine çevrilmişti. Samsung, Youtube üzerinden yayınladığı fragman videosuyla merakla beklenen Galaxy Unpacked etkinliği tarihini duyurdu. Peki, Samsung "Galaxy Unpacked" etkinliğinde ne tanıtacak?

Samsung

Teknoloji devi Samsung Nisan ayında düzenleyeceği "En Güçlü Galaxy" sloganlı tanıtım etkinliğinin tarihini açıkladı. Samsung'un geliştirdiği yeni ürünlerin tanıtımının yapıldığı Galaxy Unpacked etkinliğinde en son Galaxy S21 ve Galaxy A 2021 serisi tanıtılmıştı. Peki, yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde ne tanıtılacak? İşte Samsung Galaxy Unpacked hakkında merak edilenler...

SAMSUNG "EN GÜÇLÜ GALAXY" ETKİNLİĞİ İÇİN TARİHİ AÇIKLADI!

Dünyaca ünlü teknoloji ve elektronik markası Samsung'un yeni üsürünlerinin tanıtıldığıGalaxy Unpacked etkinlikleri teknoloji meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. En son Galaxy S21 ve Galaxy A 2021 serisinin tanıtımı için iki Galaxy Unpacked sanal etkinliği düzenleyen Samsung'un yeni etkinliğinin ne zaman olacağı merak ediliyordu.


Samsung, Youtube'da yayınladığı bir videoyla yeni etkinlik tarihini duyurdu. "En Güçlü Galaxy" sloganıyla paylaşılan videoda yer alan bilgilere göre Samsung'un yeni bir cihaz tanıtımı yapacağı sana etkinlik 28 Nisan 2021'de Türkiye saati ile 17.00'de gerçekleşecek.

SAMSUNG 28 NİSAN'DA NE TANITACAK?

Samsung'un etkinlik için hazırladığı videoda üzerinde "Galaxy" yazan kapalı bir kutuya dikkat çekiliyor. Mavi ışıklar saçan bu kapalı kutunun içinde yeni bir akıllı telefon ya da tabletten ziyade Samsung'un uzun zamandır konuşulan yeni dizüstü bilgisayar serisi Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360'ın olduğu düşünülüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! Rekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza - Haberler
TEKNOLOJİRekabet Kurulu'ndan Google'a dev ceza
Türk Telekom'dan Ramazan'da 10 GB hediye internet - Haberler
TEKNOLOJİRamazan’da 10 GB hediye internet verecek
Apple lansman tarihi resmen belli oldu! Apple'ın Nisan 2021 etkinliğinde ne tanıtılacak?
TEKNOLOJİApple lansman tarihi resmen belli oldu!
Şifre nasıl seçilmeli? Kişisel verilerinizi korumak için bunlara dikkat!
TEKNOLOJİŞifre seçerken bu hatalara düşmeyin!
Türkiye'de en çok kullanılan şifreler hangileri? Haberler
TEKNOLOJİŞifreleriniz ne kadar güvenli?
İşte marka marka bilgisayar satışları! Haberler
TEKNOLOJİPC pazarı nereye koşuyor?
Clubhouse Android için geri sayım başladı! Clubhouse Android ne zaman çıkacak?
TEKNOLOJİClubhouse Android için geri sayım başladı!
Xiaomi Redmi Note 10 Pro özellikleri neler? Xiaomi Redmi Note 10 Pro fiyatı ne kadar?
TEKNOLOJİİşte Redmi Note 10 Pro özellikleri
Kullanıcılar LG XBOOM Go'yu test etti!
TEKNOLOJİLG XBOOM Go test edildi
Microsoft ses tanıma şirketi Nuance'ı 16 milyar dolara alıyor
TEKNOLOJİMicrosoft, Nuance'ı 16 milyar dolara alıyor