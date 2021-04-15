Teknoloji devi Samsung Nisan ayında düzenleyeceği "En Güçlü Galaxy" sloganlı tanıtım etkinliğinin tarihini açıkladı. Samsung'un geliştirdiği yeni ürünlerin tanıtımının yapıldığı Galaxy Unpacked etkinliğinde en son Galaxy S21 ve Galaxy A 2021 serisi tanıtılmıştı. Peki, yeni Galaxy Unpacked etkinliğinde ne tanıtılacak? İşte Samsung Galaxy Unpacked hakkında merak edilenler...

SAMSUNG "EN GÜÇLÜ GALAXY" ETKİNLİĞİ İÇİN TARİHİ AÇIKLADI!

Dünyaca ünlü teknoloji ve elektronik markası Samsung'un yeni üsürünlerinin tanıtıldığıGalaxy Unpacked etkinlikleri teknoloji meraklıları tarafından ilgiyle takip ediliyor. En son Galaxy S21 ve Galaxy A 2021 serisinin tanıtımı için iki Galaxy Unpacked sanal etkinliği düzenleyen Samsung'un yeni etkinliğinin ne zaman olacağı merak ediliyordu.



Samsung, Youtube'da yayınladığı bir videoyla yeni etkinlik tarihini duyurdu. "En Güçlü Galaxy" sloganıyla paylaşılan videoda yer alan bilgilere göre Samsung'un yeni bir cihaz tanıtımı yapacağı sana etkinlik 28 Nisan 2021'de Türkiye saati ile 17.00'de gerçekleşecek.

SAMSUNG 28 NİSAN'DA NE TANITACAK?

Samsung'un etkinlik için hazırladığı videoda üzerinde "Galaxy" yazan kapalı bir kutuya dikkat çekiliyor. Mavi ışıklar saçan bu kapalı kutunun içinde yeni bir akıllı telefon ya da tabletten ziyade Samsung'un uzun zamandır konuşulan yeni dizüstü bilgisayar serisi Galaxy Book Go, Galaxy Book Pro ve Galaxy Book Pro 360'ın olduğu düşünülüyor.