Samsunspor: 0 - Gaziantep FK: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet hasreti 4 maça çıkan Samsunspor haftayı 32, Gaziantep FK ise 29 puanla tamamladı.
Giriş: 01.03.2026 - 22:01 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabaka golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla beraber son 4 maçta galibiyet yüzü göremeyen Samsunspor puanını 32'ye, Gaziantep FK ise 29'a yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in bir sonraki haftasında Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kırmızı Siyahlılar, Karagümrük'ü ağırlayacak.
