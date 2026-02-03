Samsunspor: 2 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Samsunspor, evinde 1. Lig ekibi Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Marius Mouandilmadji'nin golleriyle galibiyete ulaşan Samsunspor, grupta oynadığı üç maçın üçünü de kazandı ve puanını 9'a yükseltti. Bodrum FK ise haftayı puansız tamamladı.

Habertürk Giriş: 03.02.2026 - 17:29 Güncelleme: 03.02.2026 - 17:29

