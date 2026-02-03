Samsunspor: 2 - Bodrum FK: 0 | MAÇ SONUCU
Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Samsunspor, evinde 1. Lig ekibi Bodrum FK'yı 2-0 mağlup etti. Marius Mouandilmadji'nin golleriyle galibiyete ulaşan Samsunspor, grupta oynadığı üç maçın üçünü de kazandı ve puanını 9'a yükseltti. Bodrum FK ise haftayı puansız tamamladı.
Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Samsunspor ile Bodrum FK karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 48 ve 90+3. dakikalarda Marius Mouandilmadji attı.
Bu sonuçla birlikte 3'te 3 yapan Samsunspor, puanını 9'a çıkardı. Grupta çıktığı üç maçta da sahadan mağlubiyetle ayrılan 1. Lig ekibi Bodrum FK ise puansız kaldı.
Türkiye Kupası'nın bir sonraki haftasında Samsunspor, Antalyaspor'a konuk olacak. Bodrum FK, Iğdır FK'yı ağırlayacak.