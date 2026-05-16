Samsunspor: 3 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 36'da Tanguy Coulibaly, 85'te Elayis Tavsan ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji attı.

Konuk ekipte forma giyen Heliton, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bu sonuçla beraber 5. sıradan 6. sıraya gerileyen ve sezonu 55 puanla kapatan Göztepe, Avrupa'da mücadele etme fırsatını değerlendiremedi. 7. sırada tamamlayan Samsunspor ise puanını 51'e yükseltti.