        Samsunspor: 3 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Samsunspor: 3 - Göztepe: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor, evinde Göztepe'yi 3-0 mağlup etti. Tanguy Coulibaly, Elayis Tavsan ve Marius Mouandilmadji'nin golleriyle kazanan Samsunspor, sezonu 51 puanla 7. sırada tamamladı. 81. dakikada Heliton'un gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kalan Göztepe ise 55 puanla 6. sırada kaldı.

        Giriş: 16 Mayıs 2026 - 22:15 Güncelleme:
        Samsunspor, üç puanı üç golle aldı!

        Trendyol Süper Lig'in 34. ve son haftasında Samsunspor ile Göztepe karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Karadeniz temsilcisine galibiyeti getiren golleri 36'da Tanguy Coulibaly, 85'te Elayis Tavsan ve 89. dakikada Marius Mouandilmadji attı.

        Konuk ekipte forma giyen Heliton, 81. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonuçla beraber 5. sıradan 6. sıraya gerileyen ve sezonu 55 puanla kapatan Göztepe, Avrupa'da mücadele etme fırsatını değerlendiremedi. 7. sırada tamamlayan Samsunspor ise puanını 51'e yükseltti.

