Samsunspor Albert Posiadala'yı 6 aylığına kiraladı!
Samsunspor, Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmaları aralıksız sürüyor. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Norveç ekibi Molde FK’da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı kaleci Albert Posiadala’yı devre arasına kadar kiraladı. 1.93 metre boyundaki Posiadala, 2024-2025 sezonunda görev aldığı 11 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı.
Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadała’yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Samsunspor ailesine hoş geldin, Albert!“ ifadelerine yer verildi.