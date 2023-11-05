Samsunspor-Anadolu Efes: 73-93 (MAÇ SONUCU) Anadolu Efes, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk olduğu Samsunspor'u 93-73 mağlup ederek 5. galibiyetini aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi´nin 6´ncı hafta mücadelesinde Anadolu Efes, deplasmanda Samsunspor´u 93-73 mağlup etti.

Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Anadolu Efes´den Ante Zizic oldu. Bu sonuçla Anadolu Efes, 5´inci galibiyetini aldı. Samsunspor ise 5'inci kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

SALON: Mustafa Dağıstanlı HAKEMLER: Özlem Yalman, Fatih Güler, Göksun Öz SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 2, Elijah Pemberton, Engin Kalkan, Bryant Crawford 20, Mert Ali Sert, Nimrod Levi 21, Arda Berk Kaya 2, Seketoure Henry 7, Matt Mooney 18, Göktuğ Baş 3 ANADOLU EFES: Elijah Bryant 4, Salih Altuntaş, Emre Melih Tunca 12, Erten Gazi 10, Darius Thompson 12, Mehmet Efe Demirel 1, Justus Hollatz 11, Ercan Osmani 5, Erkan Yılmaz, Derek Willis 16, Ante Zizic 22 1´İNCİ PERİYOT: 27-23 DEVRE: 35-43 3´ÜNCÜ PERİYOT: 51-66 5 FAUL: 39.42 Emre Melih Tunca (Anadolu Efes)