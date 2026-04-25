Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır: Hak ve adalet arıyoruz

        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır: Hak ve adalet arıyoruz

        Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadıkları Trabzonspor maçının ardından TFF'nin kendilerini ceza kuruluna sevk ettiğini ve bunu hak etmediklerini belirterek, "Hak ve adalet arıyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 25 Nisan 2026 - 14:10 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Hak ve adalet arıyoruz"

        Samsunspor'da kulübün Basın Sözcüsü Suat Çakır, TFF'nin kendilerini ceza kuruluna sevk etmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu.

        Çakır, "Başkanımızın yaptığı açıklamalar, taraftarımızın gösterdiği tepkiler ve paylaşım sonrası TFF bizi ceza kuruluna sevk etti. Hem de ağır bir şekilde. Biz, Rizespor maçından sonra federasyona bu hakemle ilgili bir yazı yazdık. Trabzonspor maçı açıklanınca yazı yazdık ve ‘Bu hakemi alın' dedik. Sanki bugünleri bilecekmiş gibi bu yazıyı federasyonun yönetim kuruluna gönderdik. Ceza kuruluna verildik. Verilirken haksız nedenlerle verildik. Trabzonspor maçı sonrası kulübümüz sosyal medyada bir resim paylaştı ve iki tane de cümle vardı. Bizim ifade özgürlüğümüzü engelleyecek şekilde yasak olduğu için bizi ceza kuruluna verdiler. Ne vardı orada? Bir şey yok. Hak ve adalet arıyoruz. Verdiğimiz her tepki ifade özgürlüğü sınırları içinde. Söz konusu paylaşım, anayasal bir hak olan ifade özgürlüğü ve eleştiri hakkı kapsamında kalmaktadır. Somut bir suçlama içermiyor. Sadece iki cümleden ibarettir. Bu dosya üzerinde kulübümüze bir ceza verilmesi durumunda bizlere ne yazık ki ‘artık eleştiride bulunmayın' demek istiyor" diye konuştu.

        "ELEŞTİRİLERİ KABUL ETMEYİP AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZA KURULUNA SEVK ETTİLER"

        Sevklerin ağır bir şekilde yapıldığına dikkat çeken Suat Çakır, "Federasyonun artık eleştiriye hiç tahammülünün kalmadığı görülüyor. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin içtihatlarına ve hukuk devleti ilkelerine açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Hiç mi demokratik eleştiri hakkımız olmayacak? Kulübün bütün her şeyini veren Başkan Yüksel Yıldırım, bu kulübün sahibidir. Bütün her şeyi Yüksel Yıldırım kendinden karşılamaktadır. Ve bu ülkeye hizmet etmektedir. Bu sene Avrupa'da yaşadıklarımızı defalarca söylüyoruz. Avrupa'da yaşadıklarımız bu ülkeye bir hizmettir. Türk sporuna bir hizmettir. Ama başkanın eleştiri düzeyinde olan ifadelerini kabullenmeyip ağır bir şekilde TFF Ceza Kurulu'na sevk ettiler" şeklinde konuştu.

        "TRABZONSPOR İLE ARAMIZDA SORUN YOK"

        Rakip camia ile aralarında sorun olmadığının altını çizen Suat Çakır, "Trabzonspor kulübü ile hiçbir zaman Süper Lig'e çıktıktan sonra hiçbir konuda bir sorun olmadı, olmuyor. Biz ezeli rakip, ebedi dost diyoruz zaten. Onlar da aynısını söylüyorlar. Onlar bizi ağırlıyorlar, biz onları ağırlıyoruz. Trabzonspor'un şahsında kulübüyle, şehriyle bir sorunumuz yok. Sorunumuz burada hakemlerin ve federasyonun adaletsizliği" ifadelerini kullandı.

        "5.'LİK ŞANSIMIZI DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ"

        Ligdeki 5.'lik şanslarını son maça taşımak için Alanyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini belirten Çakır, "Alanyaspor maçı için yarın yola çıkıyoruz. Emre Kılınç, Celil Yüksel ve Jauress Assaomou sakatlıkları nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Galibiyet için gidiyoruz, her maçta olduğu gibi. 5.'lik şansımız az da olsa devam ediyor. O şansı korumak için mutlaka galip gelmemiz lazım. Galip gelmek için gidiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şırnak'ta kayadan 'şelale' çıktı

        Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde son dönemlerde etkili olan yağışlar ilginç görüntülerin de ortaya çıkmasına neden oldu. İlçede kayanın içinden fışkıran su, dron ile kaydedildi. (İHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        81 ile okul güvenliği genelgesi
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        Pendik'te binlerce silah parçası bulundu
        2 hastane çalışanı gözaltında
        2 hastane çalışanı gözaltında
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        75 ilde 638 faili meçhul incelemeye alındı
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        TUR 2026 heyecanı Çeşme'de başlıyor!
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        100 bin sosyal konut kuraları bugün çekiliyor
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Özbek'ten TFF'ye Yasin Kol tepkisi!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        Japonya'da rekor açık artırma!
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        ABD ve İran heyeti İslamabad'da
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Aslantepe'de F.Bahçe üstün!
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Tüp bebekler karıştı! Kayıp embriyolar aranıyor
        Derbide gözler kalecilerde!
        Derbide gözler kalecilerde!
        "Açlıktan ağladım"
        "Açlıktan ağladım"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        "Sıkıntılar aşk özelinde işlendi"
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        Mr. Beast'in sesi Sait Çataldaş: Şanslı bir azınlıktanım
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        İlçe başkanı bıyıklarıyla gündem oldu!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        Japonya'da 400 yıllık gelenek!
        "Kendisini cesur buluyorum"
        "Kendisini cesur buluyorum"
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!
        Bu kadınlara neredeyse herkes hayran!