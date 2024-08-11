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        Samsunspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN

        Samsunspor - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HT SPOR'da! Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Süper Kupa'da Galatasaray'ı tarihi farkla mağlup edip kupayı müzesine götüren Beşiktaş, geçtiğimiz sezon iç sahada fırtına gibi esen Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Mücadeleye dair tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.08.2024 - 20:40 Güncelleme: 11.08.2024 - 20:54
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        STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 21.45

        YAYIN: beIN Sports 1

        Samsunspor: Okan, Bola, Rick, Satka, Zeki, Bennasser, Ntcham, Kingsley, Holse, Muja, Marius

        Beşiktaş: Mert, Masuaku, Colley, Paulista, Svensson, Al Musrati, Gedson, Semih, Rafa Silva, Rashica, Immobile

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile karşı karşıya geliyor.

        Yeni sezon öncesi ilk resmi maçında Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'nın sahibi olan siyah-beyazlı ekip, yenilenen kadrosu ve yeni teknik ekibiyle lig şampiyonluğuna ulaşabilmek için mücadele veriyor.

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        GIO'NUN İLK LİG MAÇI

        Samsun'daki mücadele Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst için de bir ilk oluyor.

        Teknik direktörlük kariyerindeki 7. kupasını Beşiktaş'ta Süper Kupa'yı kazanarak elde eden Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yeni kariyerinin ilk lig maçına Samsun'da çıkıyor.

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        63. KEZ KARŞI KARŞIYA

        Beşiktaş ile Samsunspor, Süper Lig'de 63. kez karşı karşıya geliyor.

        Samsunspor'un lige ilk kez yükseldiği 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan 62 müsabakanın 34'ünü Beşiktaş, 11'ini Karadeniz temsilcisi kazandı, 17 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 100 kez fileleri havalandırdı, Samsunspor ise 59 gol kaydetti.

        Geride kalan sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı. İkinci devrede İstanbul'da yapılan müsabaka ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.

        TARİHE GEÇEN MAÇ

        Beşiktaş ile Samsunspor arasında 2003-2004 sezonunda İstanbul'da yapılan maç, Türk futbol tarihine geçti.

        Sezonun 18. haftasında, 25 Ocak 2004'te İnönü Stadı'nda oynanan müsabakada siyah-beyazlı oyunculardan Carlos Antonio Zago, İbrahim Üzülmez, Ahmet Yıldırım, Daniel Gabriel Pancu ve İlhan Mansız, hakem Cem Papila tarafından kırmızı kartla oyundan atıldı. Hakem Papila, 5. kırmızı kartın ardından kurallar gereği, skorun Samsunspor'un lehine 4-1 olduğu esnada, 85. dakikada maçı bitirdi.

        Türkiye Futbol Federasyonu, karşılaşmanın skorunu Samsunspor lehine hükmen 4-0 olarak tescil etti.

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