Samsunspor'da 6 futbolcuya milli davet!

Yurt genelinde şap salgını nedeniyle deve güreşleri bu yıl yapılamazken, Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde sezonun son günlerinde düzenlenen antrenman güreşleri büyük ilgi çekti. Pelitköy arenasında düzenlenen güreşlere, İzmir, Muğla ve Çanakkale'den de develer katılırken, güreşleri yaklaşık 2 bin kişi izledi. Daha Az Göster