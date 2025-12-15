Samsunspor'dan 'sözde' taraftar tepkisi: Makyajlı Samsunlular!

Samsunspor Başkan Vekili Veysel Bilen ve Futbol Direktörü Fuat Çapa basın toplantısı düzenledi. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen toplantıda 2-0 kaybedilen Başakşehir maçındaki protestolar masaya yatırıldı. Başkan Vekili Veysel Bilen, müsabaka devam ederken yapılan protestolar ve Galatasaray mücadelesinde rakip takım logolu poşet taşıyan ve aynı maçta rakip takım kaptanının elini öptüğü için tepki gören Eyüp Aydın’a yönelik eleştirileri değerlendirdi.

VEYSEL BİLEN: SÖZDE TARAFTARLARDAN ŞİKAYETÇİYİM

Maç devam ederken yaşanan protestoları kabul edemediklerini ifade eden Başkanvekili Veysel Bilen, "Bu sonucu kabullenmesek de üzülsek de böyle sonuçlar var. Üzülmek olabilir ama bizi derinden yaralayan konu 65. dakikada 1-0 yenik olan takımımızın önce oyuncudan başlayarak sonra da takımın geneline önce ıslıklayarak sonra da yuhalayarak sanki maç bitmiş, şampiyonluk kaçmış ya da finalde elenmişiz gibi bir hava içerisinde olup, bunu statta komple tezahürata dönüştürme gayretinde olan sözde taraftarlardan şikayetçiyim. Başarıyı medyasıyla, taraftarıyla camiasıyla, yönetimiyle birlikte ederiz. Bunun için şartsız destek lazım. Varsa bir protesto, eksik bir şey maç bitince yapılır. Her şeyin bir yolu yöntemi var. 2-3 hafta önce ‘Neden milli takıma alınmıyor’ denilen kardeşlerimize bile bir saldırı var. Ne oldu? Elimizi vicdanımıza koyalım. Bizi bu oyuncular geçen yıl 3. yapmadı mı? 16. haftada 6.’yız, 4.’yle aramızda 3 puan var. Dipte miyiz, küme düşme potasında mıyız? Anlamıyorum. Konferans Ligi’nde bu haftaya kadar lider geldik. AEK’ya yenildik. İlk yarıda 3-0, 4-0 olabilirdi. Başakşehir maçında da rakibin attığı goller bizim ikramımız, bireysel hatalar. Bunlar futbolda var. Bu kadroyu korumak adına herkesin desteğine ihtiyacımız var. Daha ligin yarısı olmadan 23 maç oynadık. 3 günde bir maç oynamanın yanı sıra Avrupa seyahatleri de yapıldı. İzlanda’ya gelenler gördü. Biz kenarda durmamıza rağmen 1 hafta kendimize gelemedik. Oyuncuların bu kadar yoğun maç ve seyahat takviminde yıprandığı ortamda bırakalım da kendilerine gelsinler. En azından bu dönemde takdir etmiyorsak yuhalanmayı ve ıslıklanmayı da hak etmiyorlar. Ben bunların gerçek Samsunlu ve Samsunsporlu olduğuna inanamıyorum" diye konuştu.

"MAKYAJLI SAMSUNLULAR İYİ GÜNDE GURURLANIYOR, KÖTÜ GÜNDE OKLARINI ÇIKARIYOR"

Takımlarının 7 yılda 3. Lig'den Avrupa’ya yükseldiğini hatırlatan Bilen, "Başkanımız 3. Lig’deyken pasaportların hazırlanmasını ve Avrupa’ya gideceğimizi söyledi. Oldu mu, oldu. Bugün de ‘Statta Şampiyonlar Ligi müziğini çaldıracağım’ diyor. Biz oluruz ya da olmayız ama o müzik burada çalınır. Gerçek gönüldaş olan Samsunlu o gün gururlanır. Makyajlı Samsunlular iyi günde gururlanıyorlar azıcık ayağımıza çakıl taşı ya da çamur değdiği zaman hemen oklarını çıkarıyorlar. Bizi eleştirebilirler ama sahadaki oyunculara, teknik direktöre arkadan bağırmak uygun olmaz. Oyuncu sahaya girmeden ıslıklama, yuhalama başlıyor. Oyuncu beklentiyi veremezse zaten teknik heyet kendi arasında değerlendirir. O onların işi. Herkes antrenör, teknik direktör, yorumcu, gazeteci, yönetici. Herkes herkesin işini yapabilir mi? Ben başkasına karışabilir miyim? Onun için biraz saygı bekliyoruz" şeklinde konuştu.