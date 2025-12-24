Samsunspor - Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU) Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mouandilmadji ve Soner Aydoğdu kaydetti.

