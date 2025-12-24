Habertürk
        Samsunspor - Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Samsunspor - Eyüpspor: 2-1 (MAÇ SONUCU)

        Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki ilk maçında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1 mağlup ederek üç puanın sahibi oldu. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Mouandilmadji ve Soner Aydoğdu kaydetti.

        Giriş: 24.12.2025 - 22:25 Güncelleme: 24.12.2025 - 22:25
        Samsunspor kupaya galibiyetle başladı
        Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda iki Süper Lig ekibini karşı karşıya getiren maçta Samsunspor, evinde Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

        Kupaya üç puanla başlayan kırmızı-beyazlıların gollerini 10'da Mouandilmadji ile 33'te Soner Aydoğdu kaydetti.

        Eyüpspor'un tek golü ise 90'da Berke Deniz Baran'dan geldi.

        Samsunspor gruptaki ikinci maçında 14 Ocak'ta Aliağa ile deplasmanda karşılaşacak. Eyüpspor ise 15 Ocak'ta sahasında Iğdır FK'yı konuk edecek.

