        Samsunspor, İrfan Can Eğribayat'ı açıkladı - Futbol Haberleri

        Samsunspor, İrfan Can Eğribayat'ı açıkladı

        Samsunspor, Fenerbahçe'den kaleci İrfan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Giriş: 10.01.2026 - 15:45 Güncelleme: 10.01.2026 - 15:45
        Samsunspor, İrfan Can'ı açıkladı
        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İrfan Can Eğribayat transferini duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'nin milli kalecisini sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

        Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır.

        Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. "

        OPSİYON KULLANILIRSA 1.2 MİLYON EURO

        Karadeniz ekibi, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon euro ödeyerek 27 yaşındaki file bekçisinin bonservisi alabilecek.

        İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer edilmişti. Sarı-lacivertliler, İrfan Can için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

