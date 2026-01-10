Samsunspor, İrfan Can Eğribayat'ı açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İrfan Can Eğribayat transferini duyurdu. Kırmızı-beyazlılar, Fenerbahçe'nin milli kalecisini sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.
Samsunspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır.
Atatürklü armamızla başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. "
OPSİYON KULLANILIRSA 1.2 MİLYON EURO
Karadeniz ekibi, sezon sonunda satın alma opsiyonunu kullanması halinde sarı-lacivertli kulübe 1.2 milyon euro ödeyerek 27 yaşındaki file bekçisinin bonservisi alabilecek.
İrfan Can Eğribayat, Fenerbahçe'ye 2023-24 sezonu başında Göztepe'den transfer edilmişti. Sarı-lacivertliler, İrfan Can için İzmir temsilcisine 1.2 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.