Samsunspor-Rayo Vallecano maçı için heyecanlı bekleyiş başladı. Karadeniz ekibi, son 16 play-off etabındaki rakibi Shkendija'yı her iki maçta da yenerek son 16 turunda Rayo Vallecano'nun rakibi oldu. Samsunspor, bugüne kadar Avrupa kupalarında oynadığı 20 maçta 11 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Mücadeleyi televizyon ekranlarından takip etmek isteyen sporseverler, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı canlı izleme linkini maç öncesinde araştırmaya başladı. Peki, Samsunspor-Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Samsunspor-Rayo Vallecano maçı şifresiz TRT 1 canlı izle ekranı...