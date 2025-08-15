Habertürk
        Samsunspor'da 4 imza birden - Yılport Samsunspor Haberleri

        Samsunspor’da 4 imza birden

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Panathinaikos maçı öncesi transfer müjdesi verdi. Başkan Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Avrupa Ligi sınavı öncesi 4 yeni transferle sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.

        Giriş: 15.08.2025 - 10:24 Güncelleme: 15.08.2025 - 10:24
        Samsunspor'da 4 imza birden
        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi öncesinde 4 yeni transfere imza attıracaklarını açıkladı.

        UEFA’ya kadro listesi göndermeye kısa bir süre kala kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hadi bakalım, kabul edin artık. Hiçbiriniz bunu beklemiyordu. 4 tane yeni oyuncu ile imza atacağız inşallah. Bilin bakalım Atatürk armalı kırmızı-beyazlı formayı kimler giyecek?" dedi.

        "ATİNA'YA DOSTLUK KÖPRÜSÜ KURMAYA GİDİYORUZ"

        Panathinaikos eşleşmesi hakkında da konuşan Başkan Yıldırım, "Futbolun dili barış, kalbi kardeşliktir. 19 Mayıs’ın şehri Samsun’dan Atina’ya dostluk köprüsü kurmaya gidiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk’ün sözleriyle: Yurtta Sulh, Cihanda Sulh. Bizim Samsunspor'un söylemiyle de: Sahada rekabet, tribünde dostluk" diye konuştu.

        Öte yandan Samsunspor’un transfer döneminde kaleci Noel Törnqvist, orta saha Eyüp Aydın, ofansif oyun kurucu Afonso Sousa, kanat forvet Vaclav Cerny, santrafor Simon Banza, stoper Toni Borevkovic, forvet Silas Katompa-Mvumpa, santrafor Kelechi Iheanacho, kanat Denis Suarez ve orta saha Salih Uçan ile adı geçmişti. Sözleşme imzalanacak 4 ismin bu isimler arasından olabileceği belirtiliyor.

