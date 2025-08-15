Samsunspor’da 4 imza birden

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, UEFA Avrupa Ligi play-off mücadelesi öncesinde 4 yeni transfere imza attıracaklarını açıkladı.

UEFA’ya kadro listesi göndermeye kısa bir süre kala kendisine ait sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, "Hadi bakalım, kabul edin artık. Hiçbiriniz bunu beklemiyordu. 4 tane yeni oyuncu ile imza atacağız inşallah. Bilin bakalım Atatürk armalı kırmızı-beyazlı formayı kimler giyecek?" dedi.