Samsunspor'da Bedirhan şoku!

Samsunspor'da ön çapraz bağları yırtılan ve uzun bir süre forma giyemeyeceği öğrenilen genç stoper Bedirhan Çetin, ameliyat edildi.

Karadeniz temsilcisinin stoper rotasyonunda yer alan Bedirhan Çetin, sağ diz ön çapraz bağlarından sakatlandı. Genç oyuncunun ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirilirken, kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Bedirhan Çetin, sağ diz ön çapraz bağ yırtığı nedeniyle bugün Doç. Dr. Tunay Erden tarafından başarılı bir operasyon geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Samsunspor’da Rick van Drongelen, Lubo Satka, Toni Borevkovic ve Yunus Emre Çift ile birlikte stoper rotasyonunda yer alan Bedirhan Çetin, Türkiye 19 Milli Takımı’nda da süre alıyordu.