San Andreas Fayı filmi 2015 yılında beyaz perdede izleyici ile buluştu. Bilim kurgu ve macera tarsında olan San Andreas Fayı filmi ABD yapımı. San Andreas Fayı, vizyondayken 474 milyon dolarlık hasılat yaptı. San Andreas Fayı filmine dair detaylar habeirmizde.

SAN ANDREAS FAYI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen koltuğunda Brad Peyton'ın yer aldığı San Anders Fayı filminn oyuncu kadrosunda Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Colton Haynes, Art Parkinson, Archie Panjabi, Todd Williams, Ioan Gruffudd, Will Yun Lee ve Kylie Minogue yer alıyor.

SAN ANDREAS FAYI KONUSU NEDİR?

Helikopter pilotu Ray, kızını kurtarmak için her şeyi göze alacak. California'da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi'nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom'un yaşadıklarını ön plana alan film, genç adamın duygusal hayatı ile sorumluluklarını dengede tutma çabasına odaklanıyor.

Kötü şöhreti ile bilinen San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.