Amerikan Basketbol Ligi ( NBA) play-off'larında Denver Nuggets'ı 120-103 yenen San Antonio Spurs, Batı Konferansı'nda seriyi 3-3'e getirerek üst tura çıkma şansını son maça taşıdı.
NBA play-off'larına tek maçla devam edildi. Batı Konferansı play-off ilk tur 6. karşılaşmasında, Denver Nuggets'ı konuk eden Spurs, özellikle son periyottaki skorer oyununun yardımıyla mücadeleden 120-103 galip ayrıldı ve seriyi 3-3'e getirdi.
Spurs'te LaMarcus Aldridge 26 sayı, 10 ribaunt ve 5 asist, DeMar DeRozan 25 sayı, 7'şer ribaunt ve asist, Rudy Gay ise 19 sayılık performanslarıyla galibiyette önemli rol oynadı.
Nuggets'ta Nikola Jokic'in 43 sayı, 12 ribaunt ve 9 asistlik performansı, mağlubiyeti engelleyemedi. Jamal Murray ise 16 sayı kaydetti.
Serinin 7. maçı, Nuggets'ın ev sahipliğinde oynanacak ve tur atlayan taraf, konferans yarı finalinde Portland Trail Blazers'ın rakibi olacak.NBA play-off'larına, Los Angeles Clippers-Golden State Warriors (2-3) maçıyla devam edilecek.
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