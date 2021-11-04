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Sanat ve Antika Fuarı Kapılarını Açtı

İstanbul'da ikinci kez düzenlenen Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı, ön izleme ve Gülsin Onay'in piyano resitali eşliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı. 30 000 m2'lik alanda 600 sanatçı, 40 galeri, 35 antika firması, yerli ve yabancı birçok esere ev sahipliği yapan fuarın açılışı ilk gününde dönüşümlü olarak 7500 kişiyi ağırladı

Sanat ve Antika Fuarı Kapılarını Açtı
Sanat ve antika bir arada
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HABERTURK.COM

Türk resim ve heykel sanatından sanat galerilerine, minyatür resim ve hat sanatlarından NFT eserlerin yanı sıra binlerce yıllık antika eserlere ev sahipliği yapan Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı açıldı.

Demos Fuarcılık tarafından Babylons NFT Pazaryeri'nin katkılarıyla düzenlenen, 7 Kasım'a kadar açık kalacak olan Babylons&IAAF Sanat ve Antika Fuarı, dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay'ın piyano resitali ve ön izleme eşliğinde İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı'nda yoğun bir katılımla ziyaretçilere kapılarını açtı. İkinci kez sanat ve antika sektörünü bir araya getiren fuarda yerli katılımcıların yanı sıra İran, Rusya, Azerbaycan ve Ukrayna'dan gelen yabancı sanatçıların eserleri de yerini aldı. Dijitalin sanatla buluştuğu NFT eserlerin de sergilendiği koleksiyonlar ziyaretçiler tarafından ilgi ile karşılandı. Katılımcı firmalar tarafından sergilenen birçok eser ziyaretçilerin beğenisine sunulurken, etkinlik süresince uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller gerçekleşecek. Antik süs eşyalarını, yüzlerce yıllık aksesuarları, mobilya takımlarını, yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin sergilendiği fuar 4 gün boyunca ziyaretçilere sanatsal bir şölen yaşatacak.

Teknolojinin hayatımızın her anında yer almasıyla birlikte sanatın da dijitalleşmesi üzerine NFT eserlerin büyük ilgi gördüğünü belirten Demos Fuarcılık Genel Müdürü Hüseyin Aslan "Bir buçuk senenin ardından İstanbul'da ikinci kez sanat ve antika fuarımızı açıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sanata ve sanat etkinliklerine ciddi bir açlık duyulduğunu bugün ki yoğunluktan anlamak mümkün. Açılışımıza ciddi sayıda ziyaretçi katıldı, fuarı ve eserleri inceleme şansı buldular. Fuarda, birçok esere ev sahipliği yapmanın yanı sıra 4 gün boyunca birçok etkinliğe de ev sahipliği yapacak'' diye belirtti.

Fuar açılışı İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın katılımıyla gerçekleşti. 5 Kasım Cuma günü iç mimarlık mesleği ve önemi hakkında bir söyleşi düzenleyecek olan İç Mimarlar Odası Genel Başkanı Emrah Kaymak ‘' İstanbul sanata acıkmıştı. Cemal Süreyya'nın söylediği gibi ‘'Sonbahar Sanattır, Diğerleri Mevsim''. Bu fuarında sonbahara denk gelmesiyle, sanata doyacağımız bir sonbaharı birlikte geçirmeyi umut ediyorum. Böyle bir fuarı ülkemize getirdiği için Demos Fuarcılığa teşekkür ediyorum'' dedi.

Açılış törenine katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ‘' Bodrum, 3500 yıldır sanatın ve sanatçının evi olma özelliğini taşıyor. Bodrum'un tanınması, tamamen sanatın ve sanatçının üzerinden olmuştur. Biz, belediye olarak sanatın ve sanatçının her zaman yanındayız. Yanında olmanın yanı sıra içindeyiz de. Aynı zamanda açtığımız galeriler ve birlikte yaptığımız projelerle Bodrum'u sanatla buluşturarak, sanatla daha fazla iç içe yaşamasını da sağlayacağız. Sanatı ve sanatçıyı toplumla buluşturmayı Bodrum Belediyesi olarak misyon belirledik. Sanatla kalın'' diye belirtti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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